Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehir esnafı işlerinden memnun. Besici Zafer Oğuz, son bir ayda neredeyse her gün yedi sekiz kişinin gelip adaklık koyun kestirdiğini söyledi. Oğuz, “Vakalar arttıktan sonra, yoğun bakımdan çıkan hastalar sürekli koyun kestiriyor. Eskiden bu kadar talep yoktu, bayağı arttı. Önceden trafik kazası geçirenler geliyordu, şimdi ama koronavirüsü atlatanlar satın alıyor. Fiyatlar 550 liradan başlıyor, bin 700 liraya çıkıyor. Rabb’im herkese acil şifalar versin" dedi.