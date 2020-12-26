Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Edremit’i dağ yolundan Çanakkale Yenice’ye bağlayan karayolunun Hanlar mevkiinde meydana geldi. E.G. idaresindeki Renault Kangoo marka 10 ABM 36 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. Büyükşehir Edremit İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangın söndürülürken araç tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.