Resmi vaka sayısı ise 50.354 olarak açıklanmıştı. Bu da Çin’in gerçek vakaların ancak 10’da 1’ini açıkladığını gösteriyor. Vuhan’ın da içinde bulunduğu Hubey eyaletinde diğer şehirlerdeki antikorluların oranı da yüzde 0,44 olarak belirlendi. Bu, gerçek rakamları gizlese de Çin’in salgını Vuhan’a hapsetmekte başarılı olduğu şeklinde değerlendirildi.
Antikor araştırmalarında çıktı: Vuhan’da koronavirüs vakaları resmi rakamların 10 katı
30.12.2020 - 13:18 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Çin’in dünyada koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan şehrinde 34.000 kişilik bir örnek grup seçti ve bunların kanlarındaki antikoru araştırdı. 11 milyon nüfuslu şehirde, salgının önlendiğinin açıklanmasının hemen akabinde yapılan araştırmada, antikor tespit edilenlerin oranı yüzde 4,43 olarak tespit edildi. Bu da yarım milyona yakın kişinin koronavirüse yakalandığını gösteriyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : çin,vuhan,koronavirüs baka sayısı,
756433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756433.aspx
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