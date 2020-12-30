Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi vaka sayısı ise 50.354 olarak açıklanmıştı. Bu da Çin’in gerçek vakaların ancak 10’da 1’ini açıkladığını gösteriyor. Vuhan’ın da içinde bulunduğu Hubey eyaletinde diğer şehirlerdeki antikorluların oranı da yüzde 0,44 olarak belirlendi. Bu, gerçek rakamları gizlese de Çin’in salgını Vuhan’a hapsetmekte başarılı olduğu şeklinde değerlendirildi.