Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Mehmet Fatih K. (15) idaresindeki 07 UV 770 plakalı motosiklet Hastane Caddesi’ nden Balkan Caddesi’ne seyir halindeki Kemal S. idaresindeki 07 N 1862 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 07 UV 770 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Uğur Mumcu Caddesi bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih K. 112 ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve sokağa çıkma yasağı olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü tarafından olay yerinden götürülürken Kullanılamaz hale gelen motosiklet çekici yardımı ile Yediemin Otoparkına kaldırıldı.