Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda Bursa’da güncel kadın yapılanması olduğu tespit edilen, haklarında örgütsel deliller bulunan, içlerinde ‘Serrehber, bölgeci, sohbet imamı, bölge talebe mesulü ve ev ablası’ gibi örgütsel konumları olan ve aralarında ‘bylock’ kullanıcılarının da olduğu 16 şüpheli Bursa, Ankara ve Hatay’da eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.