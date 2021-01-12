Esenler’e bağlı Kemer Mahallesi, 922 Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın bodrum katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Durumu yetkililere bildiren mahalleli, dairede yaşayan yabancı uyruklu altı kişilik aileyi kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar aileyi zar zor dışarı çıkarabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan iki çocuk, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı. Bu arada, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
İstanbul'da yangın: İki çocuk can verdi
12.01.2021 - 21:30 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un Esenler ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir binada çıkan yangında iki çocuk feci şekilce can verdi.
Etiketler : yangın,istanbul,esenler,
759483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759483.aspx
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