Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki 6 kişinin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, biri olay yerinde biri de hastanede olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetmişti. Yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerinin Ayşe M. ve Muhammet M. olduğu öğrenildi.
Esenler’deki yangın faciasında ölen çocukların kimlikleri belli oldu
12.01.2021 - 23:58 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenler’de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun kimliği belli oldu.
Etiketler : esenler,haberler,
759506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759506.aspx
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