Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 7 ayrı çalışmada; 11 şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 1,96 gram metamfetamin, 12,52 gram esrar, bin 901 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.