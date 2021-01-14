Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 7 ayrı çalışmada; 11 şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 1,96 gram metamfetamin, 12,52 gram esrar, bin 901 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.
Balıkesir'de 11 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
14.01.2021 - 00:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 00:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Etiketler : Balıkesir,
759786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759786.aspx
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