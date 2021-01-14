Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Gazetemize konuşan Settar Aslan “Kış mevsiminde yangın olmaz” denilerek aralık ve ocak aylarında çalıştırılmayan 8 bin 600 mevsimlik işçi bulunduğunu söyledi. Aslan “İşçiler farklı işlerde çalışmak durumunda kalıyor. Pazarda limon satıyorlar, inşaatta çalışıyorlar. Emek verilerek yetiştirilen, uzmanlaşan bu kişileri sadece iki ay için bu duruma düşürmek hepimizin ortak ayıbı. Devlet büyüklerimiz bu güzel müjdeyi verene kadar ısrarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Şu ana kadar 7 bin işçinin emekli olduğunu da hatırlatan Aslan, boşalan kadroların hemen doldurulmasının elzem olduğunu söyledi. Aslan “Ormanda sadece ateşle mücadele yok" diye konuştu.