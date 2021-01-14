Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında toplandığı, koronavirüs vakaları ve temaslı sayısının yüksek olması nedeniyle Yukarıçaylı köyüne giriş çıkışların ikinci bir karara kadar kısıtlandığı belirtildi.
Bilecik'te bir köy Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı
14.01.2021 - 23:42 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina uygulandı.
Etiketler : Bilecik,
760025 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760025.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER