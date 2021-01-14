Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında toplandığı, koronavirüs vakaları ve temaslı sayısının yüksek olması nedeniyle Yukarıçaylı köyüne giriş çıkışların ikinci bir karara kadar kısıtlandığı belirtildi.