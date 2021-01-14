Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında toplandığı, koronavirüs vakaları ve temaslı sayısının yüksek olması nedeniyle Yukarıçaylı köyüne giriş çıkışların ikinci bir karara kadar kısıtlandığı belirtildi.