Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 5 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
15.01.2021 - 22:02 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler : göçmen,haberler,
760281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760281.aspx
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