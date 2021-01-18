Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manken Itır Esen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak AKUT Vakfı ortaklığında depreme farkındalık oluşturmak için bir projede yer aldığını takipçilerine duyurmuş, ancak yıkılan evlerin enkazı üzerinde verdiği pozlar üzerine sosyal medya kullanıcılarınca ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

‘GÜVENLİK SÜRECİNİ YÜRÜTTÜK’

Esen eleştiriler üzerine paylaşımını hesabından silerken AKUT Vakfı’ndan ise bir açıklama geldi. Vakıf sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada “Projenin yürütücüleri, Fashion TV’nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için Vakfımızdan destek istemişlerdir” ifadesinde bulundu.

‘GERÇEK ENKAZ DEĞİLDİ’

Vakıflarının bu çalışma kapsamında, yaklaşık 40 kişilik çekim ekibinin güvenliği için tavsiyelerde bulunmaktan öte hiçbir dahli olmadığına dikkat çekilen açıklamada çekimlerin depremde yıkılmış gerçek bir enkaz da değil, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkılan bir binada yapıldığı belirtildi. “Bina yıkıntısında çekim yapma” noktasında herhangi bir yönlendirmeleri olmadığına dikkat çeken Vakıf “Projenin tepki çeken iletişim kazası ve kamera arkası görüntülerle, eksik ve yanlış bilgilerle değerlendirmesinin, projenin ve projeye verdiğimiz iyi niyetli desteğin önüne geçmesinden üzüntü duymaktayız” dedi.