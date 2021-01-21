Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı, pandemi süresince uygulanacak koronavirüs tedbirleri ile hijyen kurallarını en iyi uygulayan oteli ödüllendirdi. Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki İhlas Kuzuluk Termal Otel, 171 kriteri kusursuz olarak yerine getirdiği için “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazandı. Yedinci defa bu sertifikaya layık görülen İhlas Kuzuluk Termal Otel, her ay uluslararası denetim firması Control Union tarafından da düzenli olarak takip ediliyor. Öte yandan otel, kaplıca suları, kuş cıvıltıları ve birçok tür ağacın yer aldığı eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini huzura erdiriyor. Özellikle koronavirüs korkusundan uzaklaşmak isteyenler, burada bir an olsun rahat nefes alıyor. Otel, hem dinlenmek hem de çocuklarıyla güzel zaman geçirmek isteyen aileleri, sömestir tatilinde ağırlamayı umuyor.