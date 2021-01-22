Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgenin doğusu ile İstanbul Anadolu Yakası ve boğaz çevresinde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgenin doğu kesimlerinde beklenen don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.