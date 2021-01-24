Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9