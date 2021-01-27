Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akaylar mevkiinde kaçak av yapılacağı ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Koruma kontrol personelleri ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek kaçak avcılığın önüne geçildi. Ekiplerin gittiği bölgede 3 şahıs, yaban keçisi avlarken suçüstü yakalandı. Kaçak avcılar 2 yaban keçisini avladığı öğrenildi. Kaçak avcılık yapan ve 2 yaban keçisini avlayan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.