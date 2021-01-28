Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Atakum ilçesindeki evinden 17 Aralık'ta ayrılan iki çocuk annesi Arzu Aygün’den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadını öldürdüğünü düşünülen akrabası Muharrem Coşkun (37) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Coşkun dün gece cesedi gömdüğü yeri tarif etti. Zanlının doğrultusunda Terme ilçesi, Gökçeağaç mevkiindeki ormanlık alana giden ekipler, cesedi çuval içinde çürümüş hâlde buldu. Ceset, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu arada, iki çocuk babası Coşkun sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şahıs, Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Coşkun, şunları söyledi: Arzu ile 2015 yılında sevgili olmaya başladık. 2018 Haziran ayına kadar ilişkimiz devam etti. Sonrasında kendisiyle bir dönem uzaklaştık. Ancak bu dönemde ara sıra görüşmemiz oldu. 2019 Mart ayına kadar ilişkimiz tartışmalı da olsa yine devam etti. Olay tarihine kadar kendisiyle ara sıra görüştük. Olay tarihinde Arzu’yu alarak Atakum ilçesi Ömürevleri mevkiindeki alacaklı olduğum bir yere gittik. Bu kişilerden parayı alamayıp geri döndük. Araca binince Arzu bana, 'Kenan'ı seviyorum' dedi. 2020 Aralık ayında Arzu bana 'Kenan S. isimli kişi ile birlikte olduğunu' söylemişti. O an şaka olduğunu söyleyince üstelemedim. Olay günü yine 'Kenan ile birlikte olduğunu' söyledi. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sırada tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım.

