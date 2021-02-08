Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15