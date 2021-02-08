Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 19
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15