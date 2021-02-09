Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17