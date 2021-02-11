Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 16.30 sıralarında Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye gelen bir grup şahıs ormanlık alanda havaya ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kıvılcımlar kuru otların yanmasına sebep oldu. Yangın kısa sürede yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı. Ateş açan şahıslar ise yangının büyümesi üzerine olay yerinden kaçtı. Ormanlık alandan gelen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Mahalle muhtarı Kemal Özman “İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Hızla müdahale etti. Aldığım bilgiye göre birileri burada ateş açmış. Şu an için bir problem yok. Yangın kontrol altında" diye konuştu.