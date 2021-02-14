Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu illerde yarın ilk saatlerde ani ve sert sıcaklık düşüşüyle başlayacak kar yağışının, Uşak çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (5-15 santimetre), Afyonkarahisar çevrelerinde ise salı günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yoğun (10-25 santimetre) olması öngörülüyor.
Zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı ve hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.