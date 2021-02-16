Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 14 Şubat günü “Silahla Tehdit” suçundan hakkında 21 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
16.02.2021 - 14:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da “Silahla Tehdit” suçundan 21 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Etiketler : Antalya,
768114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768114.aspx
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