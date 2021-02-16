Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 14 Şubat günü “Silahla Tehdit” suçundan hakkında 21 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.