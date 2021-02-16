Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit edilen vatandaşlar son yolculuklarına uğurlanmaya devam ediyor. Hain saldırı sonucu şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş (26) ile Er Adil Kabaklı (26) için Gaziantep'te tören düzenlendi.

6 yıl önce kaçırılmışlardı

Hain saldırı sonucu şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş, dağıtım izninden sonra 2 Ekim 2015 tarihinde Gaziantep'ten Erzincan’a dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen teröristlerce bindiği otobüsten indirilerek kaçırılmıştı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı Er Adil Kabaklı da aynı gün Ağrı'da vatani görevini yapmakta iken birliğine dönüş esnasında Tunceli Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Yaklaşık 6 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde rehin olarak tutulan Er Altıntaş ve Kabaklı, Gara bölgesinde rehin tutuldukları hain saldırıcı sonucu şehit edilmişti.

Kaçırılan askerlerden Müslüm Altıntaş'ın bekar, Adil Kabaklı'nın evli olduğu öğrenildi.

Cenaze namazında gözyaşları sel oldu

Önceki gün cenazeleri Gaziantep'e getirilen şehitlerin naaşı, Bahaeddin Nakıboğlu Cami'de ikindi namazını müteakip İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından şehitlerin yakınları gözyaşı dökerken, cenazeler Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte defnedildi.

Bakan Gül de katıldı

Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti, MHP ve CHP Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İlçe belediye başkanları, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, kent protokolü, askeri erkan ile şehitlerin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.