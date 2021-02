Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ikamet eden Sevim, pandemi sürecinde eşinin emekli olmasının ardından memleketi Konya'ya gelip Bozkır ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'ne yerleşti.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak hibe desteği alan Sevim, destek sayesinde geçen yılın son aylarında mantar tesisi kurarak üretime başladı.

Ayda yaklaşık 2,5 ton mantar üreten Sevim, taleplere yetişemiyor. Ürenlerin satışından ayda yaklaşık 18 bin lira ciro elde eden Sevim'in başarısı eşinin yanı sıra Bağyurdu ile çevre mahallelerdeki kadınlara da örnek oldu.

Esma Sevim, AA muhabirine, şehir hayatından uzaklaşmak için İstanbul'dan dönüş yaptıklarını anlattı.

Yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle mantar üretimi için destek almaya hak kazandığını dile getiren Sevim, üretimden büyük ekonomik kazanç sağladığını belirtti.

"Her şey inanmakla başlar"

Sevim, destek için başvuru yapacağında, çevresindekileri bu işi başaracağına inandırmakta zorlandığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Her şey inanmakla başlar ama en başta en yakınımızda olan kişileri inandıramadık. Eşim ilk etapta kendisine yük olacağımı düşünerek hep olumsuz baktı, bana yardımcı olmadı. Hatta 'ürün çıkmasın' diye dua bile etti. Ancak şu an kendisi üretim için ikinci çadırı açma hayalleri kuruyor. Mahallemizde de birçok kişi olumsuz baktı. 'İki gün sonra iflas eder, elektrik faturası gelince kapatır' diyenler oldu. Ancak mantarlarım çıkmaya başlayınca onlar da bu işe heveslendiler. Önümüzdeki yıl bu iş için destek başvurusu yapacak çok fazla kişi var. Yapılan güzel işleri görenler bu işe talip oluyor. Şu an gerçekten çok mutluyum. Üretimi gerçekleştirdim ve çok güzel verimli ürün aldım."

Mantar üretimini tüm kadınlara tavsiye eden Sevim, "Bu işi sadece kazanç gözüyle değil sevgiyle yapmak gerekir. Bir çocuğa bakar gibi ilgi göstermek lazım. Ne kadar sevgi ve ilgi gösterirseniz verim olarak size geri dönüşü o kadar fazla oluyor. Ben zamanımın çoğunu burada geçiriyorum artık." diye konuştu.

"Pazarlama anlamında sıkıntı yaşamadım"

Pazarlama anlamında hiç sıkıntı yaşamadığını ifade eden Sevim, toptancı ile anlaştıklarını, gece dahi olsa eve gelerek ürünleri aldığını belirtti.

Bozkır Tarım ve Orman İlçe Müdürü Halil Durmuş ise "Göksu Taş Eli Havzası Kalkınma Projesi" kapsamında alınan destekle kurulan mantar tesisinin ilk ürünlerini verdiğini söyledi.

Yaklaşık 92 bin lira maliyetli projenin 72 bin liralık kısmının hibe ile karşılandığını ifade eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu örnek kadın üreticimiz, 60 günlük süreçte 36 bin lira gibi bir ciro elde etti ve bunun 20 bin lirasını maliyete harcadı. 60 günün sonunda 16 bin lira gibi bir kar elde etmiş oldu. Buradaki başarı, bölgedeki diğer kadınlara da örnek oldu. Şu an ilçemiz genelinde 11 kadın üreticimize 11 sera kurulumu yaptık. Alınan destekle kurulan seraları gören diğer mahalle sakinleri de önceden olumsuz bakarken, şuan 'biz nasıl başvurabiliriz' şeklinde müdürlüğümüze gelip detaylı bilgi alıyor."