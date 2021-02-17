Ünlü kişilerin isimlerinin kullanıldığı kripto para dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcıların en son numarası, Bitcoin adresinde Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk’ın adını kullanmak oldu. Musk’ın adıyla açılan hesap üzerinden oluşturulan duyuruda yatırımcılara Bitcoin, ETH ve DOGE verileceği bildirildi. Buna inanan yatırımcılar adımları izleyerek coin kazanma arzusuyla dolandırıldı. Mağdurlar BTC borsasına durumu bildirdiklerinde aldıkları cevapla ikinci defa hüsrana uğradı. Türkiye’den de bazı yatırımcılar bu tuzağa düşerek kayba uğradı. İsminin açıklanmasını istemeyen dolandırıcılık kurbanları mavi tik bulunan Twitter hesabından bu tarz faaliyetlerin yapılabilmesini eleştirdi. Hesabın sahte olduğunun Twitter’a şikâyet edilmesine rağmen hâlen kaldırılmadığı aktarıldı.
Dolandırıcılar, sahte Elon Musk hesaplarıyla Bitcoin çarpıyor
17.02.2021 - 21:54 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk'ın adını kullanan dolandırıcılar, sahte hesaplarla Bitcoin araklıyor. Mavi tiki bile bulunan hesaplar üzerinden yapılan dolandırıcılıkla çok sayıda yatırımcı avlandı.
Etiketler : bitcoin,elon musk,twitter,
768489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768489.aspx
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