İddiaya göre, Uzunköprü ilçesinde KYK yurdunda korona virüs nedeniyle karantinada bulunan 40 kişi bir yemek şirketi tarafından dışarından getirilen tavuk nedeniyle hastalar ve personel dahil toplamda 40 kişi zehirlendi. Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan hastalar ve personel tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Yurtta karantinadaki 40 kişi zehirlenerek hastanelik oldu
18.02.2021 - 22:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de KYK yurdunda karantinada bulunan 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : karantina,haberler,
768728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768728.aspx
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