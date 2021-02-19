Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluştururken, kar yağışını dini kültürel değerlerle de buluşturanlar da oldu.

Marmara AİHL öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle okullarının bahçesinde biriken kardan yaklaşık 4 saat süren bir çalışmayla mescit yaptı.

Öğrenciler ve öğretmenleri, iki minare ekledikleri igloya "igloscid" adını verdi.

140 hafız öğrenci yetiştiren Marmara AİHL’de öğrenciler inşa ettikleri iglonun içinde Kur'an-ı kerim okudu.

Öğrenciler hatimleri Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşının ruhuna hediye etti.