Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşlı kadın, sokağın güvenliğini de sağlayacak kameralar için 3 bin liralık kredi çekti.

Mehmetpaşa Mahallesi’nde yapılan incelemelerde şahıslar tespit edilemedi. Yıllardır tarlalarda günlük 60 TL’lik kazançla çalışarak evinin kirasını ödeyip geçimini sağlamaya gayret eden Şemsi Şahinkaya, şikayetçi olduğu şahısları görüntüleyip polisin yakalamasını sağlamak için bankadan 3 bin liralık kredi çekti. Bu parayla sokağa görüntüleyen güvenlik kameraları konuşlandırdı. Mahalle sakinlerinin de güvenliğinin sağlanmasına destek oldu.