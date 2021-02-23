Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İflas eden bir çiftlikteki gebe keçilerin kesime gideceğini öğrenen hayvansever Mefaret Özmez, bu hayvanları satın alarak bakmaya başladı. 7 tane olan keçiler bir yıl sonunda 20 başa ulaştı. Kendine söz veren hayvansever, sağ olduğu müddetçe bu hayvanları kestirmeyecek.

Birçok kişi keçilerden istemesine rağmen keçiler kesilir diye kimseye vermeyen Özmez, 100 bin lira teklif edilse de keçileri kimseye vermeyecek. Maliyetli olmasına rağmen etinden ve sütünden faydalanmayı düşünmediği keçileri besleyen Özmez, hayvanseverlerden yem ve ot yardımı bekliyor.

Kesime gidecek gebe keçileri satın alarak kurtardığını ifade eden Mefaret Özmez, "Bir üretim çiftliği kapatılmıştı. Orada da 7 tane keçi vardı. Gebe keçileri para vererek aldım. Şimdi barınağımda gözüm gibi bakıyorum. 7 keçi bir yıl sonunda 20 keçiye ulaştı. Ben bu keçileri aldığım ilk gün söz verdim. Ben yaşadığım sürece hiç kimseye ne parayla ne de bedava vermeyeceğim. Yaşadıkları kadar yaşayacaklar. Bunlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Keçiler 7 taneyken ben bunlara rahat bakarım diyordum. Şimdi 20 tane oldular, doğumlardan sonra 25 tane olacaklar. Yem ve ot maliyetleri yüksek, hayvanseverlerden yardım bekliyorum. Bu keçileri parayla almak isteyenler var. 100 bin lira bile verseler satmam veya vermem" dedi.