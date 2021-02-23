Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir 7'nci İcra Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görevli olan Erkan K.’nın, zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği tespit edildi. Gerçekleşen zimmete para geçirme olayıyla ilgili Erkan K.’nın hesapları üzerinde bilirkişilerin inceleme yaptığı öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan Erkan K. için yakalama kararı çıkarıldı.

Olayın şüphelisi Erkan K.’nın aranması devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

