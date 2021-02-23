Edinilen bilgiye göre, Eskişehir 7'nci İcra Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görevli olan Erkan K.’nın, zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği tespit edildi. Gerçekleşen zimmete para geçirme olayıyla ilgili Erkan K.’nın hesapları üzerinde bilirkişilerin inceleme yaptığı öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan Erkan K. için yakalama kararı çıkarıldı.
Olayın şüphelisi Erkan K.’nın aranması devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçiren müdür yardımcısı aranıyor
23.02.2021 - 19:36 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 19:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de kamu kurumunda görev yapan bir müdür yardımcısının zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir 7'nci İcra Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görevli olan Erkan K.’nın, zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği tespit edildi. Gerçekleşen zimmete para geçirme olayıyla ilgili Erkan K.’nın hesapları üzerinde bilirkişilerin inceleme yaptığı öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan Erkan K. için yakalama kararı çıkarıldı.
Etiketler : Eskişehir,
769930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769930.aspx
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