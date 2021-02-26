Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2’si tutuklu 7 şüpheli hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi.
Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayında 7 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis talebi
26.02.2021 - 13:30 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Etiketler : Boğaziçi Üniversitesi,
770594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770594.aspx
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