Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi, Okullar Caddesi'nde Özgür D. idaresindeki midibüs yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Nidem Sarsılmaz’a çarptı. Yaralanan Sarsılmaz, 122 sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından yaralı, Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün ters yönde gittiği ve yaya geçidinde durmadığı görüldü.
Ters yönde giden sürücü, yaya geçidinde öğretmeni ezdi
26.02.2021 - 18:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nde ters yönden gelen midibüsün çarptığı anaokulu öğretmeni yaralandı. Çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler : lüleburgaz,kaza,ters yön,midibüs,yaya,
770671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770671.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER