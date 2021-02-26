Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Edremit, Erdek ve Karesi ilçelerinde 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli şahsı yakalarken, 1 tabanca ve 3 fişek ele geçirdi.