Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında patlama meydana geldi. Dairede oturan Ömer Erdem (33) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Yalova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Bu arada, yapılan çalışmalar neticesinde patlamanın altında yatan gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre Ömer Erdem ile eşi Gönül Erdem kısa bir süre önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrıldı. Pişman olan koca, eşiyle barışmak için pek çok kişiyi araya soktu ancak başaramadı. Olaydan kısa bir süre önce karısını arayıp "Eğer eve dönmezsen burayı havaya uçuracağım" dedi. Gönül Erdem, bu tehdite de boyun eğmedi. Bunun üzerine Ömer Erdem, ocağı açıp doğalgazın dışarı sızmasını bekledi. Bir müddet sonra da çakmağını ateşledi. Sızan gazın alevle birleşmesiyle büyük bir patlama yaşandı.