Arnavutköy Hadımköy'de bir deri fabrikasında yağ kazanında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hadımköy'de bir deri fabrikasında yağ kazanında patlama! Yaralılar var
01.03.2021 - 10:10 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy Hadımköy'de bir deri fabrikasında yağ kazanında patlama meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fabrika,
771292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771292.aspx
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