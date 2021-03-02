Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Yassıca köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve köye giriş çıkışların 3 Mart 2021 saat 09.00’dan, 13 Mart 2021 saat 09.00’a (10 gün) kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine karar verildi" denildi.