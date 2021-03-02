Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Yassıca köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve köye giriş çıkışların 3 Mart 2021 saat 09.00’dan, 13 Mart 2021 saat 09.00’a (10 gün) kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine karar verildi" denildi.
Tatvan'da bir köy karantinaya alındı
02.03.2021 - 22:10 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 22:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yassıca köyünde pozitif vaka ve temaslı kişilerin görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.
Etiketler : Bitlis,
771676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771676.aspx
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