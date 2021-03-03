Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 3 yıldır görevli polis memuru Abdurrahman Arslan (24), evinde gece saatlerinde, görevli olduğu esnada kontrol ettiği silahının kazayla ateş alması neticesine yaralandı. İhbar derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.