Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk iş hayatına garsonlukla başlayan Murat Bakır, abisi İzzet Bakır ile birlikte büfe tarzı bir bakkal dükkanıyla ticaret hayatına atıldı. Daha sonra yavaş yavaş işlerini büyüten Bakır, Antepsan’ı kurarak işledikleri yöresel ürünleri, başta Amerika ve Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor. Antepsan, Türkiye’deki zincir marketlere başta Antep fıstığı olmak üzere, yöresel birçok ürünün dağıtımını yapıyor. Helikopterle ancak arazilerini gezebilen devasa firmalarla yarıştıklarının altını çizen Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır, hayalperest ve cesaretli olduklarını, hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Bakır, Çin’de Antep fıstığını tanıttıklarını ve orada televizyonlarda yer almayı başardıklarını söyledi.

“İş hayatıma garsonlukla başladım”

İş hayatına garsonlukla başladığını belirten Murat Bakır, “İş hayatına abimle beraber başladım. Garsonlukla işe başladım, Ben 12 yaşındaydım, bir bakkal dükkanıyla ticarete girdik, o zaman küçük bir büfe tarzında ticaret hayatına girdik. Ana işimiz Antep fıstığı, bizim köyde para yerine fıstık geçerliydi. Seyyar satıcılık yaptık, en son küçük bir makinayla artık kendimiz paketleyip ürünleri satmaya başladık. Kuruyemişte paket işine girdik, 2 kişi çalışıyorduk. Yani burada abim kendisini bizim şirketin satış elemanı olarak gösterirdi. Yani o zaman şirketi büyük gösterirdi, halbuki küçük bir makinayla bir iş yapardık. Beraber sonra 3-5 eleman aldık, bu sefer servis şoförlüğüne kadar ben yapıyordum. Şu anda 100 çeşit ürünümüz var, zincir mağazalarla çalışmaya başladık. Yani her yıl ciromuzu 2’ye katladık. Biz sıfırdan geldik, hiçbir sermayemiz yoktu” dedi.

“Amerika’dan aldığımız cevizi işleyip tekrar onlara ihraç ediyoruz”

Amerika’dan aldıkları cevizi işleyip tekrar onlara ihraç ettiklerini söyleyen Murat Bakır, “Amerika’dan yıllık 10 bin ton ceviz getiriyoruz. Cevizleri mahallerde kırdırıyoruz, bunu özellikle Amerika’dan getirip tekrardan Amerika’ya ihraç ediyoruz. Burada yöresel ürünlerimizi var, muskalar tek tek elle sarılıyor. Sucuklar tek tek cevizler, iğne ile ipliklere geçiriliyor. Yani böyle geliştirdik, yöresel olarak da Türkiye’de bu kadar çeşitli olan tek firmayız” şeklinde konuştu.

“Amerika ve Çin’e Antep fıstığı yemeği öğrettik”

Amerika ve Çin’e Antep fıstığı yemeyi öğrettiklerini ifade eden Bakır, “Bizim olmazsa olmazımız Antep fıstığı şu an biz Antep fıstığını tüm dünyaya tanıtıyoruz. Önce biz İran ve Amerikan fıstığı ile şu an dünyada yarışıyoruz. Şuan Çin bizim için büyük bir Pazar, biz Çin’e Antep fıstığı yemeyi öğrettik. Şu an biz Çin’e numune bazda bin ton, bin 500 ton fıstık gönderdik ve çok beğendiler. Baya bir talep var. Fıstıkta Amerika dünyanın ihracat şampiyonudur. 1. sırada Amerika 2. sırada İran ve 3. Sırada Türkiye geliyor. Biz bu fıstığı Amerika’ya da ihraç ediyoruz. Amerika’dan da büyük bir talep var, Amerika’da yemeyi öğrettik. Avrupa’ya da bu fıstığı tanıtıyoruz. Tüm dünyaya fıstığımızı tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2 kişi ile başladık şimdi 700 çalışanımız var”

Sektöre 2 kişi ile başladıklarını söyleyen Bakır, “Sektöre 2 kişi ile başladık, abim ve ben daha sonra paketleme ustamızla 3 kişi olduk. Şu anda aktif çalışan sayımız 700 civarında. Mahallelerde yaklaşık, her semtte bir tesis kurduk, bu tesislerle birlikte oradaki kadınları istihdam ediyoruz. Şu an da Türkiye’de çiftliklerde çıkan cevizin yüzde 80’ini aldık” ifadelerine yer verdi.

“Birinci sınıf fıstığı tüm zincir marketlere biz veriyoruz”

Türkiye’deki tüm zincir marketlere birinci sınıf fıstığı kendilerinin verdiğini anlatan Bakır, “Biz burada Gaziantep’te ürettiğimiz 1.sınıf fıstığı tüm Türkiye’deki zincir marketlere dağıtımını yapıyoruz. Öncelikli en büyük sermayemiz, bizim güven ve kalite yani bu iki şey, bizi buraya getirdi. Ürünlerimiz ekmekten sudan daha çok satılıyor” sözcüklerini kullandı.

“Hep hayal ederdim burada stant kuracağım”

Akdeniz Üniversitesinde okurken hayallerinden bahseden Bakır, “Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok, girişimcinin zaten en büyük 2 özelliği var, bunlarda biz mevcut. Birincisi çok hayalperestiz, ikinci en önemli özelliği de cesuruz. Bu iki özellikten birisi olmayınca olmuyor. Benim öğrencilik dönemim vardı, Akdeniz Üniversitesinde okudum, orada bizim paramız yoktu, orada yiyecek içecek fuarları vardı, hep bedava yiyecek dağıtırlardı, üniversite, bize giriş bileti verirdi, biz orada karnımızı doyurmaya giderdik. Ben hep hayal ederdim, burada bir stant da ben açacağım. İlk katıldığım fuarda benim Antalya’da oldu” şeklinde konuştu.



“Helikopterle arazilerini gezen firmalarla yarışıyoruz”

Helikopterle arazilerini gezen firmalarla yarıştıklarını ifade eden Bakır, “Şu anda 40 yakın ülkeye ihracatımız var, Çin’de haberlere çıktık, orada sevilen Türk fıstığı olarak, ilk 5’in içerisindeyiz ve diğer 4 firma milyar dolarlık firmalar. Bizim şuan da yarıştığımız firmalar, milyar dolarlık firmalar, çünkü firmaların öyle tesisleri var ki, öyle büyük arazileri var ki, arazilerini helikopterlerle geziyorlar. Biz burada yürüyerek gezdiğimiz yerleri onlar orada helikopterlerle geziyorlar” diye konuştu.