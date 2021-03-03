Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat tarihinde testleri pozitif çıkan turizmci Mehmet Bağ (67), 17 Şubat tarihinde durumu ağırlaşınca Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bağ, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Mehmet Bağ'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığında toprağa verildi.

Emniyet Müdürünün kardeşi de Covid 19'dan ölmüştü

Bugün hayatını kaybeden turizmci Mehmet Bağ'ın, Hatay'ın Payas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten kardeşi Mustafa Bağ da (59), 7 Aralık 2020 tarihinde korona virüsten hayatını kaybetmişti.