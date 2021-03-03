Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nikah törenlerinde de değişikliğe sebep oldu. Yüksek riskli bölgelerde 50 kişiyi ve 1 saat süreyi geçmemek kaydıyla nikah törenlerine izin verildi. Hakan Yavuz - Berivan Kader Alan çiftinin nikah töreni yeni normalleşme koşullarına uygun olarak Çan Belediyesi nikah salonunda kıyıldı
Normalleşme sonrası Çan’da ilk nikah kıyıldı
03.03.2021 - 18:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Çan ilçesinde kontrollü normalleşme döneminin ilk nikahı kıyıldı.
Etiketler : Çanakkale,
771881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771881.aspx
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