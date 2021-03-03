Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi, Eski Keresteciler Sokak’ta saat 16.00 sularında meydana geldi. Navigasyonu takip ederek ara sokağa giren sürücü, tırın dorsesinin sıkışması sonrası mahsur kaldı. Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ardından tıra müdahale edildi. Belediye ekipleri, ilk olarak tırın kupa kısmını kurtardıç Dorse kısmını da kurtarma çalışmaları devam ederken bazı dükkânların tabelalarında hasar oluştu. Esnaf Fahrettin Ayaz “Tır sokağa girip mesafeyi ayarlayamayınca burada sıkışıp kaldı. Kısa sürede kurtarmalarını bekliyoruz. Normalde bu tırın otobanda gitmesi gerekir. Sürücüyü herhalde bilgilendirmemişler. Navigasyona bakarak girmiş ama biraz da görmek lazım” diye konuştu.