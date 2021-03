Türkiye Gazetesi

Kontrollü normalleşme döneminde İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ile uygulanacak olan "dinamik denetim modeli" çerçevesinde Samsun'da atılacak adımların görüşüldüğü Kovid-19 pandemi toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında yapıldı.

Toplantı sonrasında Vali Dağlı yaptığı açıklamada, "Dinamik denetim modeliyle her bir il ve ilçede mülki idare amirleri ve kurum müdürlerinin başkanlığında, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu personelinden oluşturulacak genel denetim ekipleriyle, ayrıca yerel yönetimler, STK'lar, OSB yönetimleri ve meslek odalarınca oluşturulacak denetim ekipleriyle düzenli olarak her gün sahada denetim yapılacak. Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymak her zamankinden daha önemli " dedi.

Vali Dağlı, sürecin her gün daha iyiye doğru ilerlemesi ve Kovid-19'un sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkisinin azaltılması için vatandaşlardan çok daha dikkatli olmalarını istedi.