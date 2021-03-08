Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan aile, evin önünde oynarken ortadan kaybolan çocukları Enes Muhammed Alev'i aramaya başladı. Evlerinin yan tarafındaki su kuyusunun çevresinde çocuklarının ayakkabısını bulan aile durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin suyun bir bölümünü boşaltmasının ardından kuyuya inen bir vatandaş çocuğun cansız bedenini çıkardı. Ambulansla İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.