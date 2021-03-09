Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 12

İstanbul: Az bulutlu 13

İzmir: Paçalı yer yer çok bulutlu 19

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16