Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.F'nin yasa dışı silah kaçakçılığı yaptığı ve silahları ticari taksi ile Ardeşen ilçesinden Rize'ye ardından İstanbul'a sevk edeceği bilgisine ulaştı.

Ekipler adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ş.K. yönetimindeki otomobile Çayeli ilçesi Kemer köyü mevkisinde operasyon düzenlendi.

Otomobilde ve bir kişinin üzerinde yapılan aramada poşetlere sarılı vaziyette 12 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.