Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 yılında terör örgütü PKK tarafından 11 yaşındayken dağa kaçırılan Zührete Durak’ın babası Abdulselam, annesi Cavreş ve ağabeyi Sinan Durak, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbetine katıldı. Ağabey Sinan Durak, kız kardeşinin 2014 yılında okul okuduğunu belirterek, "Kardeşimi kaçırıp PKK’ya verdiler. Resmen sattılar kız kardeşimi, biz bugün geri getirilmesini istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından aile diğer ailelerle birlikte evlat nöbetine başladı.