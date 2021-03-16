İsabey Mahallesi yakınlarında bir iş yerinin güvenlik kamerasının da kaydettiği trafik kazasında, Ö.D'nin kullandığı tır, önündeki traktörü sollayarak karşı şeride geçti ve Levent Işıklar yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilerek yan yatan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Işıklar'ın cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Traktörü sollayan tır, karşı yönden gelen araca çarptı: 1 ölü
16.03.2021 - 19:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Çal ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : denizli,kaza,tır,traktör,sollama,
775147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775147.aspx
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