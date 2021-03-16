Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsabey Mahallesi yakınlarında bir iş yerinin güvenlik kamerasının da kaydettiği trafik kazasında, Ö.D'nin kullandığı tır, önündeki traktörü sollayarak karşı şeride geçti ve Levent Işıklar yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilerek yan yatan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Işıklar'ın cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.