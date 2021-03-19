Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvanat bahçesi görevlisi Satılmış Miyanyedi, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Miyanyedi, mesai arkadaşının kendisine alageyiğin yerinde olmadığını bildirmesi üzerine arama yaptıklarını ve yerde kan izlerine rastladıklarını söyledi.



Bir boşluktan yararlanıp götürmüşler

Hayvanın vurulduğunu ve tel örgülerden dışarı çıkarıldığını yetkililere haber verdiğini belirten Miyanyedi, "Daha önce burada böyle bir şey olmadı. Burada bir tane alageyik kalmıştı. Onu da fabrikamızı geliştirmek amaçlı idareten arka tarafa almıştık. Normalde güvenlik altındadır. Güvenliklerimiz 15 dakikada bir fabrika etrafında kontrollerini yapmaktadır. O esnada bir boşlukta nasıl yaptılarsa bu olayı gerçekleştirmişler" dedi.



Zaten bir tane kalmıştı

Miyanyedi, böyle bir şeyi beklemediklerini anlatarak, "Uzun yıllardır bu fabrikada ekmeğimi kazanıyorum. Bu hayvanlarla neredeyse ailemizle vakit geçirdiğimiz kadar zaman geçiriyoruz. Böyle bir olayın gerçekleşeceği kimsenin aklına gelmez, zaten bir tane alageyiğimiz vardı, çok üzüldük." diye konuştu.