Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın saat 09.00'dan itibaren başlayarak 23.59'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.