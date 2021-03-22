Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi, Erdek açıklarında saat 00:33'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11.1 km olarak açıklandı. Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.
Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi
22.03.2021 - 01:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 01:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi.
Etiketler : deprem,son depremler,istanbul deprem,
776416 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776416.aspx
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