Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi, Erdek açıklarında saat 00:33'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11.1 km olarak açıklandı. Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.